Пропускать автомобили экстренных служб с проблесковымы маячками призывают псковских водителей

Псковичей давно не удивляют пробки на дорогах областного центра, однако проблемы с проездом возникают не только в «часы пик», напоминают в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Одной из причин возникновения транспортных заторов и ДТП является элементарное пренебрежение правилами дорожного движения, неуважение к его участникам. От этого страдают не только водители общественного транспорта, автомобилисты-любители, но и автомобили экстренных служб. «Скорая помощь», пожарная техника, автомобили спасательной службы.



В соответствии с Правилами дорожного движения при приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.



При приближении транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства, а также сопровождаемого им транспортного средства (сопровождаемых транспортных средств).



При встречном разъезде:

если специальный автомобиль с включенным проблесковым маячком и сиреной движется навстречу по дороге без разметки, необходимо остановиться на обочине или у правого края проезжей части;

если специальный автомобиль с включенным проблесковым маячком и сиреной движется по встречной полосе, отделенной от вашей линией разметки, достаточно на всякий случай просто снизить скорость и продолжать движение;

если этот автомобиль едет по разделительной полосе, что часто случается при сопровождении колонн, нужно остановиться на обочине или у правого края проезжей части;

если проезжая часть имеет несколько полос для движения в одном направлении, то достаточно сместиться вправо, освободив лишь крайнюю левую полосу; при этом необходимо снизить скорость и быть готовым принять меры, адекватные складывающейся ситуации.

При движении в попутном направлении:

если автомобиль с включенным проблесковым маячком синего цвета и сиреной догоняет вас на дороге без разметки или с одной полосой для движения в данном направлении, необходимо остановиться на обочине, а при ее отсутствии или плохом состоянии – у правого края проезжей части;

если проезжая часть имеет несколько полос для движения в одном направлении, достаточно сместиться вправо, освободив полосу, по которой едет автомобиль с включенными «мигалкой» и сиреной; при этом необходимо снизить скорость и быть готовым принять меры, адекватные складывающейся ситуации.

Кроме запруженных транспортом дорог нередко огнеборцы сталкиваются с еще одной серьезной проблемой - это заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время. И если использование магистральной линии позволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо, зачастую практически невозможно: для развертывания такой спецтехники нужна площадка. Таким образом, шансы на спасение тех, кто оказался в беде, значительно снижаются.

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Источник: Псковская Лента Новостей