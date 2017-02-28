17 тысяч памяток раздали водителям на переездах Октябрьской магистрали

Октябрьская железная дорога обращает внимание водителей на необходимость соблюдения правил пересечения железнодорожных переездов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОЖД, для повышения уровня безопасности на железнодорожных переездах на Октябрьской магистрали регулярно проводится профилактическая работа. Переезды и подходы к ним приводятся в соответствие с требованиями нормативных документов, представители ОЖД на постоянной основе принимают участие в региональных комиссиях по безопасности движения, проводится работа по согласованию закрытия переездов, находящихся в одном уровне с автомобильными дорогами, при наличии в пятикилометровой зоне автодорожных путепроводов.

В связи с тем, что все ДТП в границах Октябрьской железной дороги происходят по вине водителей автотранспортных средств вследствие нарушения ими правил дорожного движения, особое внимание железнодорожники уделяют разъяснительной работе с автомобилистами. Так, с начала 2017 года работники железной дороги совместно с представителями ГИБДД провели порядка 300 профилактических рейдов, в рамках которых раздали более 17 тыс. памяток по правилам пересечения переездов. Провели более 420 профилактических бесед в автотранспортных предприятиях с охватом более 5 тыс. человек. Порядка 400 информационных писем направлено в администрации районов, областей и автотранспортные предприятия.

С начала 2017 года на Октябрьской железной дороге зафиксировано 8 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. В ДТП пострадал 1 человек.

Основной причиной, приводящей к ДТП на железнодорожных переездах, по-прежнему остается нарушение водителями правил дорожного движения: объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд при работе запрещающих сигналов на переезд, пересечение железнодорожного полотна по пешеходному настилу или в других необорудованных местах.

Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий, проводимые Октябрьской железной дорогой, позволили за 12 месяцев 2016 года снизить количество ДТП на переездах на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 32 случаев, зафиксированных в январе-декабре 2015 года, до 19 с начала 2016 года).

В 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях на переездах пострадало 11 человек, в том числе двое погибли. За тот же период времени в 2015 году в ДТП пострадало 56 человек, 11 человек погибло.

Октябрьская железная дорога выражает серьезную обеспокоенность положением дел на железнодорожных переездах и призывает водителей автотранспорта к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.

Источник: Псковская Лента Новостей