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Nissan Juke, Daewoo Matiz, Honda Fit лидируют в ТОП-10 женских автомобилей

09.03.2017 09:12 ПЛН, Псков

На автомобильном портале Drom.ru идет опрос «Какие из этих автомобилей вы считаете женскими?». Большинство водителей проголосовали за Nissan Juke. 58% автомобилистов считают эту модель «Ниссан» сугубо женской.

Второе место пользователи сайта присудили Daewoo Matiz, эта машина получила 49% голосов.

На третьем месте оказалась японская Honda Fit, ее считают женской 39% водителей. 

Следующие семь моделей автолюбители распределили следующим образом:

24% Toyota Rav4

12% Mazda CX-5

10% Hyundai Solaris

9% Lexus RS

8% Volkswagen Tiguan

5% «Лада Калина»

3% Toyota Land Cruiser

Интересно, что 29% водителей вовсе считают глупым деление машин на мужские и женские. В комментариях к опросу пользователи сайта решили подискутировать на эту тему: «Машины не делятся по половому признаку. Любая может быть мужской, любая - женской», «Сейчас женщин можно встретить за рулем любого авто: от гелика до nissan gtr», - считают одни участники опроса.

Другие же уверены, что такое деление оправдано: «Все женские, только Крузак и Тигуан - универсальные», «Рав 4 - исконно женский автомобиль», «выбрал Матиз и Фит. Ну на самом деле, женские же тачки».

Больше всего автомобилистов, отрицающих деление авто по гендерному признаку, - в Волгоградской области. Здесь вариант ответа «Считаю деление на женские и мужские машины глупым» выбрали 41,9% пользователей.

Опрос начался на автомобильном портале Drom.ru 6 марта 2017. В нем уже приняли участие 18 992 пользователя из 41 региона России.

Источник: Псковская Лента Новостей



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