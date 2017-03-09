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Проблему парковки на газонах доведут до правительства

10.03.2017 09:03 ПЛН, Псков

Совет Госдумы принял решение обратиться к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой подключить правительство к решению проблемы с парковой автомобилей на газонах, чтобы разъяснить ряд понятий, определить сферы ответственности и размеры штрафов, рассказали «Известиям» источники в нижней палате.

Госдума рассматривает законопроект о штрафах от 1 до 5 тыс. рублей за парковку на газонах. Депутаты намерены получить разъяснение о том, кто должен фиксировать такие нарушения - ГИБДД или же участковые полицейские. Кроме этого, следует дать определение понятию «газон».

По словам источников, нет ясности в том, к какой сфере относить правонарушения, связанные с парковкой на газонах - к сфере безопасности движения, или охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия. В ряде регионов РФ приняты местные законы о штрафах за парковку на газонах. В Москве и Подмосковье, например, такие штрафы составляют 5 тыс. рублей. В то же время водители часто успешно оспаривают эти штрафы в Верховном суде.

Источники также отметили, что тема незаконной парковки на газонах может обсуждаться на выездном заседании думской фракции «Единая Россия» 14 марта. Дополнительную актуальность эта тема имеет в связи с тем, что 2017 год объявлен в России Годом экологии.

Источник: Псковская Лента Новостей



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