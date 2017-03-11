Депутат Госдумы от Псковской области Александр Васильев пробил колесо в столице: «Думаете в Москве дороги хорошие?»

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Васильев («Единая Россия») пробил колесо автомобиля на дороге в Москве. Об этом парламентарий написал на своей странице Фейсбуке.

«Думаете в Москве дороги хорошие? Давайте развею этот миф. При самом большом дорожном фонде из всех регионов России, качество дорог и их содержания неудовлетворительное. Вот печальный пример, на Ломоносовском проспекте я пробил колесо в левой полосе напротив 35-го дома. Покрышка на выброс. ГАИ не вызывал, у меня нет столько времени, да и вред незначительный. Но Собянину при встрече расскажу, как у него работают дорожники», - сообщил Александр Васильев.