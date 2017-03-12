Как оформить в собственность свое машино-место

С января 2017 года машино-места являются полноценным объектом недвижимости. В теории это позволяет каждому автовладельцу оформить парковочное место в собственность и наконец разрешить вечные споры о том, кто чье место на парковке занял. Однако все ли так просто на практике? Как оформить свое машино-место рассказали специалисты автомобильного портала Drom.ru.

Придомовая территория в собственность

Чаще всего автомобили размещаются во дворе - на придомовой территории. Это участок земли под самим строением, а также элементы благоустройства, детские площадки и стоянки. Для того, чтобы распоряжаться этим пространством по усмотрению жильцов (например, парковать машины), придомовую территорию можно оформить в общую собственность.

Чтобы оформить место для своего авто под домом нужно:

1. Получить сведения о границах придомовой территории и площади земельного участка, которые отражены в кадастровом паспорте или на публичной интернет-карте Росреестра.

2. Получить письменное согласие всех жильцов.

По совместному решению можно обнести территорию дома забором, установить автоматизированный гаражный комплекс или закрепить за каждым автовладельцем парковочное место. Но любое решение должно быть принято всеми жильцами без исключения.

Плюсы: никто, кроме жильцов, не сможет распоряжаться землей: городские власти не будут иметь права построить во дворе то, что им вздумается, или ввести платную парковку.

Минусы: сложно получить согласие всех жильцов. Ведь при смене статуса территории всем соседям придется заботиться об уборке, вывозе мусора, наличии пожарных подъездов и платить налог с недвижимости.

Свое машино-место на подземных стоянках и в гаражных комплексах

Эти площади изначально имеют статус общей долевой собственности. Однако владелец машино-места, то есть доли, не может ею распоряжаться на свое усмотрение без ограничений, поскольку действует правило о преимущественном приобретении другими участникам.

Для оформления машино-места в личную собственность необходимо:

1. Поставить его на кадастровый учет: пригласить кадастрового инженера для составления технического плана и подать заявление в офис Кадастровой палаты, МФЦ или на сайт Росреестра.

2. Составить соглашение или вынести решение общего собрания, в котором определить порядок пользования недвижимым имуществом. Если же такой документ не составлять, то нужно письменное согласие всех участников долевой собственности на выдел в натуре.

3. Оплатить пошлину за оформление, которая для физических лиц составляет 2 000 руб.

Собственник может продать, сдать в аренду, подарить или оставить в наследство зарегистрированное машино-место. Однако помимо права собственности на ее владельцев накладываются и обязательства, например, по уплате налога. Ставку определяет каждый регион: в Москве машино-места облагаются льготными 0,1% от кадастровой стоимости, столько же в Новосибирске и Владивостоке, в Санкт-Петербурге - от 0,1 до 2%, в Екатеринбурге - от 0,1 до 1%.

Ограда от посторонних

Когда невозможно оформить машино-место в собственность или совместно распоряжаться придомовой территорией, можно ограничить въезд во двор, установив шлагбаум или ворота.

Как это сделать:

1. Сначала нужно оформить решение всех жильцов дома или нескольких домов на ограничение въезда.

2. Подать заявку в местные органы власти и предоставить им проект размещения ограждающего устройства, в котором указать место размещения, тип, размер, внешний вид, определить условия обеспечения беспрепятственного проезда спецтехники. Если с точки зрения властей нет никаких препятствий для установки шлагбаума, то выдается разрешение на его установку.

3. Заключить договор и оплатить оборудование и его монтаж.

Источник: Псковская Лента Новостей