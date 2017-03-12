Новый дорожный знак, призывающий к помощи, предлагают использовать псковским автомобилистам

Новый дорожный знак, призывающий к помощи, предлагают использовать псковским автомобилистам. Как сообщил Псковской Ленте Новостей автор идеи о основатель проекта «Помоги мне» Вадим Войтенко, знак SOS можно разместить в критической ситуации, сигнализируя другим участникам движения о том, что нужна помощь.

«Это международный проект социальной направленности, мы хотим научить автолюбителей помогать друг другу и не оставаться равнодушными к проблемам на дорогах», - отметил он.

«На дороге часто возникают ситуации, которые не зависят от нашего опыта вождения и эксплуатации автомобиля. Ситуации, когда пробивает колесо, резко заканчивается топливо, садится аккумулятор, глохнет и не заводится автомобиль и другие. Именно в такие моменты мы начинаем ощущать критичность обстановки и не знаем, как попросить помощи у проезжающих рядом автолюбителей. Правилами дорожного движения для таких случаев предназначен аварийный знак. Знак размещается рядом с транспортным средством и обозначает аварийную обстановку. Говорит ли он нам, что вам необходима помощь? Да, есть заинтересованный автолюбитель, который остановится и уточнит. Но часто ли это происходит и как долго может продлиться ожидание помощи? Согласитесь, данный знак не информативен, он лишь обозначает аварийность ситуации и не больше», - поясняет необходимость нового дорожного знака Вадим Войтенко.

Источник: Псковская Лента Новостей