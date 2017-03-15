На чем будут ездить чиновники: ТОП-8 автомобилей для госаппарата

С 1 января 2016 года в России всем чиновникам запрещено приобретать автомобили стоимостью дороже 2,5 млн рублей, им придется забыть о представительских седанах и крупных внедорожниках. Люксовый транспорт положен лишь лицам с особым статусом. Автомобильный портал Drom.ru выбрал восемь моделей машин, которые, по мнению редакции, наилучшим образом подходят для российского госаппарата.

Согласно постановлению № 927 правительства РФ, максимальная цена и мощность автомобиля, покупаемого через систему госзакупок, теперь жестко привязана к статусу чиновника. Дорогие машины стоимостью до 2,5 млн руб. и мощностью до 200 л.с положены министрам, их заместителям и руководителям федеральных органов власти.

Начальники подразделений министерств и ведомств могут закупать машины не дороже 1,5 млн рублей. При нынешних ценах получается, что этим госслужащим остается рассчитывать на автомобиль уровня Skoda Octavia, и то не в лучшей комплектации. Однако для тех и других экземпляры иностранного производства под полным запретом: покупать можно только модели российской сборки.

В рейтинге Drom.ru места с восьмого по шестое отданы автомобилям, которые вписываются в утвержденные границы цены и мощности. Позиции от пятой до первой заняли модели, на которых могут ездить государственные VIP-персоны, не ограниченные этими рамками.

8. Mazda6

Оптимальные модификации для служащих госаппарата:

2.0 Active (150 л.с.) - 1 385 000 руб.

2.5 Executive (192 л.с.) - 1 877 200 руб.

«Японку» могут позволить себе все категории чиновников: эта модель собирается в России и входит в ценовые рамки постановления. Однако в Мазде мало комфорта для пассажира. Например, трехзонного климат-контроля нет даже в «топовой» комплектации.

7. Ford Mondeo

Оптимальные модификации:

2.5 Trend (149 л.с.) - 1 404 000 руб.

2.0 EcoBoost Titanium Plus (199 л.с.) - 1 882 000 руб.

Нынешнее поколение фордовской модели почти не уступает Camry, а по некоторым параметрам даже превосходит ее. По размерам и простору Mondeo впереди: кузов длиннее на 2,2 см, колесная база больше на 7,5 см, и даже объем багажника на 10 л больше, чем у конкурента. Кроме того, в «старшие» комплектации входят надувные задние ремни безопасности - одно из самых продвинутых на данный момент изобретений, спасающих жизни при ДТП. В качестве опции предложен также программируемый стояночный отопитель.

6. Toyota Camry

Оптимальные модификации:

2.0 Standart Plus (150 л.с.) - 1 460 000 руб.

2.5 Prestige (181 л.с.) - 1 782 000 руб.

Toyota Camry давно удерживает статус одной из самых распространенных моделей в гаражах российских госслужащих. Эта модель подходит всем категориям чиновников: можно уложиться в 1,5 млн рублей и получить японский седан в относительно скромной комплектации. А уже за 1,78 млн автомобиль будет оснащен богато: трехзонный климат-контроль, подогрев заднего дивана и аудиосистема с 10 динамиками.

5. Lexus ES

Оптимальная модификация:

ES 250 Premium+ (184 л.с.) - 2 739 000 руб.

Этот бизнес-седан базируется на платформе Toyota Camry и поэтому заметно дешевле аналогичных «немцев». По цене базового BMW 5-й серии можно взять Lexus со всеми необходимыми для VIP-персоны опциями: отделка салона кожей и деревом, трехзонный климат-контроль, управление аудиосистемой с пульта в заднем подлокотнике, задние сиденья с подогревом (и передние с вентиляцией!). При заказе можно выбрать один из четырех видов кожи и один из трех видов дерева - дополнительной платы за это не просят при заказе комплектации Premium+.

2-4. Audi A8, BMW 7-й серии и Mercedes S-класса

Оптимальные модификации:

Audi A8 3.0 L TFSI quattro (310 л.с.) - от 5 795 000 руб.

BMW 740 Lix Drive (326 л.с.) - от 6 190 000 руб.

Mercedes S 400 4 Matic L (333 л.с.) - от 6 220 000 руб.

Лицам с особым статусом - таким как спикер Госдумы, глава Верховного суда, председатель Следственного комитета - положен автомобиль представительского класса из гаража ФСО. В прежние годы и по сей день чиновников этой категории обеспечивают либо Mercedes S-класса, либо «семеркой» BMW, либо Audi A8. И с таким выбором трудно не согласиться. Немцы - лучшие в мире специалисты по созданию транспорта для официальных лиц.

Какая из трех моделей достойна подняться на вторую строчку, а какую следует поставить не выше четвертой? Если бы речь шла о лучшем автомобиле для директора завода или создателя успешного стартапа, то можно было бы пофантазировать о том, что первому важнее комфорт и сдержанный стиль - как у Audi, - а второму лучше подойдет скорость и харизма BMW. Но в случае с чиновниками любая из трех машин по своему статусу и удобству подходит идеально.

1. Mercedes-Maybach S 600 Pullman Guard (VV 222)

Базовая модификация:

V12 6.0 (530 л.с.) - от 92 098 100 руб.

Список опций и предельная цена практически не ограничены.

Pullman длиннее стандартного Майбаха на метр с небольшим, его длина - 6 499 мм а версия Guard отличается серьезной бронезащитой. Главным пассажирам предназначены два роскошных регулируемых кресла. Как и во всех Майбахах, отделка салона тут - предельно дорогая и эффектная.

Правда, кое в чем броневик не так удобен, как гражданские собратья. Салон немного теснее, чем у небронированной версии: двери толще, а потолок ниже на 4 см. Открыть или закрыть огромную 1,3-метровую дверь вручную проблематично, поэтому двери оборудованы электроприводами.

Источник: Псковская Лента Новостей