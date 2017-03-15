АвтоВАЗ отзывает более 106 тысяч автомобилей

АвтоВАЗ объявил об отзыве более 106 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta с механической коробкой передач, проданных в России с 3 сентября 2015 года. Как сообщает РБК, причиной отзыва Lada Kalina и Granta названо перетирание топливной и паровой трубок тросом сцепления.

«На транспортных средствах Lada Kalina и Lada Granta будет выполнена установка защитной облицовки, которая исключит возможность перетирания трубок. При наличии следов контакта на трубках будет произведена замена трубок в сборе на новые», - говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Владельцам подпадающих под отзыв автомобилей сообщат о необходимости доставить машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. При этом все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.

Источник: Псковская Лента Новостей