Псковича, который употреблял амфетамин, лишили водительских прав

По иску прокурора города Пскова судом прекращено действие права на управление транспортными средствами категории «В,С» жителя местного жителя в связи с наличием у него медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, ведомством проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения в части соблюдения медицинских ограничений к основам водительской деятельности. Проверкой установлено, что гражданину 1987 года рождения в 2009 году выдано водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В,С» сроком действия на 10 лет.

С 2013 года и до настоящего времени гражданин состоит на диспансерном учете в ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» с диагнозом «Употребление амфетамина с вредными последствиями». Имеющееся у гражданина заболевание является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами.

Учитывая, что наличие у гражданина медицинского противопоказания к управлению транспортными средствами ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, нарушает права неопределенного круга лиц на безопасные условия дорожного движения, прокуратура города Пскова обратилась в суд с иском о прекращении действия права гражданина на управление транспортными средствами категории «В,С».

23 марта Псковским городским судом вынесено решение об удовлетворении исковых требований прокурора.

Источник: Псковская Лента Новостей