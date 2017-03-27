Великолучане объезжают пробку по жилому двору: жалоба на сайте губернатора

На сайт turchak.ru поступила жалоба от великолучанки. Местная жительница возмущена тем, что через ее двор (проспект Гагарина, 13) автомобилисты объезжают пробку, которая образуется вечером на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Дьяконова.

Девушка обеспокоена тем, что во дворе находится школа, где большую часть времени гуляет много детей. При этом скорость передвижения автомобилей составляет далеко не 20 км/ч, как положено в жилой зоне, уверяет автор жалобы.

«В связи с этим прошу рассмотреть возможность установления ограничителей возле арки, что исключит сквозной проезд через двор. К дому по проспекту Гагарина (стоматология) можно будет подъехать с проспекта Гагарина, а к дому Гагарина, 13 с улицы Дьяконова, Что позволит пользоваться двором только автовладельцам, проживающим в данных домах, и не будет препятствий для подъезда скорой, пожарной и т.д. Можно ли осуществить данное предложение?» - спрашивает великолучанка.

Источник: Псковская Лента Новостей