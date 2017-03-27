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Великолучане объезжают пробку по жилому двору: жалоба на сайте губернатора

30.03.2017 08:48 ПЛН, Псков

На сайт turchak.ru поступила жалоба от великолучанки. Местная жительница возмущена тем, что через ее двор (проспект Гагарина, 13) автомобилисты объезжают пробку, которая образуется вечером на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Дьяконова.

Девушка обеспокоена тем, что во дворе находится школа, где большую часть времени гуляет много детей. При этом скорость передвижения автомобилей составляет далеко не 20 км/ч, как положено в жилой зоне, уверяет автор жалобы.

«В связи с этим прошу рассмотреть возможность установления ограничителей возле арки, что исключит сквозной проезд через двор. К дому по проспекту Гагарина (стоматология) можно будет подъехать с проспекта Гагарина, а к дому Гагарина, 13 с улицы Дьяконова, Что позволит пользоваться двором только автовладельцам, проживающим в данных домах, и не будет препятствий для подъезда скорой, пожарной и т.д. Можно ли осуществить данное предложение?» - спрашивает великолучанка.

Источник: Псковская Лента Новостей



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