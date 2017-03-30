Сергей Иванов призывает ставить ГЛОНАСС на все мусоровозы

Мусоровозы надо оснастить системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, чтобы водители не мухлевали с маршрутами, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. На форуме ОНФ он также рассказал о ликвидации боле 80 нелегальных свалок - из 20 тысяч, пишет Newsru.com.

Как сообщает NEWSru.com, Иванов выступал на мероприятии под названием Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» - его ОНФ проводит уже в четвертый раз. Он заявил, что ГЛОНАСС поможет контролировать водителей, приведя в пример Москву: «Тем, кто возит мусор, за кольцевую лишь бы вывести. В районе Шереметьево выгрузить и получить деньги, как будто ты там за 60 км возил. Кто проверит? Без ГЛОНАССа это не проверишь. Я жесточайший сторонник и настаиваю на том, чтобы каждый мусоровоз был оборудован системой ГЛОНАСС».

Впрочем, указал Иванов, никаким драконовскими постановлениями вопрос нелегальных свалок не решить, если люди сами не перестанут мусорить. «20 тысяч нелегальных свалок уже посчитано и известно где они находятся, вы можете меня спросить: "Ну и что? Что меньше стало? Почти не стало: из 20 тысяч решение (о ликвидации) принято твердое по 82, но это уже первый шаг», - отметил он.

В работе форума ОНФ принимают участие более 500 человек: журналисты из регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, представители профильных министерств и ведомств.

Источник: Псковская Лента Новостей