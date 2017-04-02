Открытые командные соревнования по гонкам автомашин 4х4 состоятся 6 мая в Новоржевском районе

Открытые командные соревнования по гонкам автомашин 4х4 состоятся 6 мая в Новоржевском районе. Об этом сообщает газета «Земля новоржевская».

Цели и задачи соревнований: популяризация автомобильного спорта среди автолюбителей и привлечение их к занятию автомобильным спортом, пропаганда здорового образа жизни, совершенствование навыков управления автомобилем и его безопасной эксплуатации в различных дорожных условиях, выявление сильнейших спортсменов, обмен опытом по мастерству вождения автомобиля.

проводятся в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы. Время проведения – 6 мая 2017 года. Начало соревнований – 11.00. Завершение соревнований – 17.00. Место проведения – Псковская область, Новоржевский район, д. Кудяево.

Организаторами соревнований выступают ИП Н.В. Соколов, администрация Новоржевского района, администрация Выборской волости.

3. В соревнованиях принимают участие все желающие, подавшие заявки до 10 часов 6 мая по тел. 8-921-214-30-38 (Соколов Николай), 8-921-505-60-95 (Иванова Людмила). Стартовый взнос для команды – 2000 руб. Один автомобиль может быть заявлен только в одну группу.

Трасса соревнований представляет собой кольцо протяженностью 3 км, результатом является количество кругов за определенное время.

Зачетные группы:

– группа «Стандартный класс». Разрешены: резина размером до 31 дюйма, использование домкратов, сэнд-траков. Запрещены: любые изменения заводской конструкции автомобиля, любые лебедки, кроме ручных, приводимых в действие мускульной силой экипажа;

– группа «Подготовленный класс». Разрешены: резина до 33 дюймов, использование одной лебедки с любым приводом, все виды вытаскивания;

– группа «Спорт и Экстрим» (построенные и специально подготовленные автомобили для экстремального бездорожья).

Подгруппа «Спорт». Разрешены: любые переделки кузова и трансмиссии, установка любых лебедок. Запрещены: резина более 36 дюймов, шины низкого давления, перенос радиатора, использование мостов других марок, гидроруль непосредственной связи с колесами.

Подгруппа «Экстрим». Разрешены: любые переделки кузова и трансмиссии, установка любых лебедок. Запрещены: резина более 38 дюймов, шины низкого давления.

Требования по безопасности, экология: наличие огнетушителя и автомобильной аптечки, наличие шлемов у участников, корозащитной стропы в автомобиле. Запрещается спиливание и повреждение живых деревьев, пересечение ленты.

Все транспортные средства пройдут административную и техническую проверки.

Награждаются три призовых места в каждой группе (кубки, грамоты, ценные подарки).

Источник: Псковская Лента Новостей