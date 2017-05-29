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Hyundai Solaris чаще всего угоняют в России
05.06.2017 13:50 ПЛН, Псков
Общество российских информационных агентств провело опрос среди крупнейших страховых компаний России и назвало самые угоняемые модели автомобилей за пять месяцев 2017 года.
Чаще всего угоняют южнокорейскую марку Hyundai Solaris. На втором месте, в среднем по РФ, идет внедорожник Toyota Land Cruiser. Тройку самых угоняемых замыкает Land Rover Discovery.
Чуть меньший интерес у преступников вызывают: Lexus LX, KIA Rio, Ford Focus, Audi Q5 и BMW X5.
Источник: Псковская Лента Новостей
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