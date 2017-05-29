Hyundai Solaris чаще всего угоняют в России

Общество российских информационных агентств провело опрос среди крупнейших страховых компаний России и назвало самые угоняемые модели автомобилей за пять месяцев 2017 года.

Чаще всего угоняют южнокорейскую марку Hyundai Solaris. На втором месте, в среднем по РФ, идет внедорожник Toyota Land Cruiser. Тройку самых угоняемых замыкает Land Rover Discovery.

Чуть меньший интерес у преступников вызывают: Lexus LX, KIA Rio, Ford Focus, Audi Q5 и BMW X5.

Источник: Псковская Лента Новостей