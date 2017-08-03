www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Интерактив: Уничтожьте меня, я устала жить Битва внедорожников в Кудяево Коды регионов на автономерах Трезвый город Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Деньги на Северный обход ждут «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Псковские автосервисы выбирают запчасти из Интернет-магазина «Глэдис» Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Дерзкий маневр на улице Кузбасской дивизии Коды регионов на автономерах Псковские автосервисы выбирают запчасти из Интернет-магазина «Глэдис» Дерзкий маневр на улице Кузбасской дивизии Псковские автосервисы выбирают запчасти из Интернет-магазина «Глэдис» Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Участники уникального автопробега на «РАФах» приедут в Псков в воскресенье

04.08.2017 14:07 ПЛН, Псков

Участники уникального автопробега от Калининграда до Владивостока приедут в Псков в воскресенье, 6 августа.

Ориентировочное время прибытия - 12.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, автопробег на произведенных в прошлом веке в Латвии микроавтобусах RAF 2203 предприняли через сорок лет после тестового пробега этой автомобильной новинки через весь СССР, от Лиепаи до Владивостока.

В носившей рекламный характер экспедиции 1977 года «От океана к океану» принимала участие съемочная группа Рижской киностудии, два журналиста и врач. На трех микроавтобусах они проехали до Тихого океана.

В честь 40-летия этого события и 45-летия Латвийского клуба старинных автомобилей инициировали новый пробег. В этом году в экспедиции приняли участие три отреставрированных микроавтобуса RAF 2203. Самая молодая машина из автопробега - 1989 года производства, а самая старая - 1980-го.

Три латвийских и один российский экипажи отправились в путь из Риги 28 мая. Путь до Владивостока составил примерно 13 тысяч километров. Теперь экипажи возвращаются обратно.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 8 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Как часто вы моете автомашину?










 

Голосование

Как часто вы моете автомашину?










Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31