Участники уникального автопробега на «РАФах» приедут в Псков в воскресенье

Участники уникального автопробега от Калининграда до Владивостока приедут в Псков в воскресенье, 6 августа.

Ориентировочное время прибытия - 12.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, автопробег на произведенных в прошлом веке в Латвии микроавтобусах RAF 2203 предприняли через сорок лет после тестового пробега этой автомобильной новинки через весь СССР, от Лиепаи до Владивостока.

В носившей рекламный характер экспедиции 1977 года «От океана к океану» принимала участие съемочная группа Рижской киностудии, два журналиста и врач. На трех микроавтобусах они проехали до Тихого океана.

В честь 40-летия этого события и 45-летия Латвийского клуба старинных автомобилей инициировали новый пробег. В этом году в экспедиции приняли участие три отреставрированных микроавтобуса RAF 2203. Самая молодая машина из автопробега - 1989 года производства, а самая старая - 1980-го.

Три латвийских и один российский экипажи отправились в путь из Риги 28 мая. Путь до Владивостока составил примерно 13 тысяч километров. Теперь экипажи возвращаются обратно.

Источник: Псковская Лента Новостей