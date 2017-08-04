Путин поручает разработать предложения по спецсредствам, которые помогут водителям автобусов не терять концентрации

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения об использовании водителями автобусов спецсредств, предотвращающих потерю внимания и концентрации.

Соответствующее поручение содержится в перечне по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося в июле этого года. Предложение касается категории автотранспорта, оборудованного для перевозок более восьми человек, сообщает «Интерфакс».

Совместно с правительством подумать над этим вопросом в поручении предлагается «Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

На совещании, прошедшем 19 июля, первый замглавы МВД Александр Горовой доложил о росте числа нарушений, связанных с автобусными пассажирскими перевозками. По его словам, из семи последних происшествий с участием автобусов в четырех случаях водители уснули за рулем. Общее число пассажиров, погибших по вине водителей автобусов, при этом уже выросло более чем на 20%.

Источник: Псковская Лента Новостей