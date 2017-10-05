ОНФ составил «Индекс расточительности» дорогих автомобилей, приобретаемых госкомпаниями и компаниями-монополистами

Антикоррупционный проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За честные закупки» представил новый «Индекс расточительности». Эксперты Народного фронта составили список из 25 самых дорогих автомобилей, которые обнаружены в закупках госкомпаний и фирм-монополистов за 2017 год. Большинство запросов исходило от компаний, чьи контрольные пакеты принадлежат государству. В мониторинг ОНФ попали компании из 14 регионов страны, которые объявили закупки автомобилей на общую сумму 132 млн руб., сообщает пресс-служба ОНФ.

Среди самых «востребованных» марок машин оказались продукты автоконцернов Германии и Японии. Лидером по популярности стал Мерседес – закупку моделей этой марки заказали все три лидера рейтинга.

Индекс расточительности возглавил автомобиль для ООО СК «ВТБ Страхование» из Москвы, которая принадлежит ПАО «ВТБ» (государству принадлежит контрольный пакет акций). Компания заказала себе Mercedes-Benz S-Class S 560 4Matic стоимостью почти 11,3 млн руб. Это самая дорогая машина в «Индексе расточительности» и одна из самых мощных – 469 лошадиных сил. В документации в качестве требований указывались декоративные элементы из коричневого полированного корня ореха, панорамная сдвижная крыша с электроприводом, мультиконтурные задние сидения с функцией массажа Energizing, двухцветная обивка салона из полианилиновой кожи.

Однако после сигнала ОНФ о том, что компания благодаря этой закупке войдет в Индекс расточительности проекта ОНФ «За честные закупки», закупка автомобиля за 11,3 млн была отменена. И это не единственная отмена после сигнала активистов. «Пять автомобилей на сумму порядка 30 млн рублей удалось отменить усилиями активистов проекта ОНФ «За честные закупки», - сообщил активист проекта ОНФ «За честные закупки» Валентин Орлов. - Это говорит о том, что та работа, которую ежедневно ведут активисты, важная и нужная. Из таких отдельных сигналов со всех регионов страны и складывается та практика, которая в будущем становится основой для внесения изменений в законодательство, его совершенствования».

Автомобили немецкой марки захотели приобрести также АО «Самарская сетевая компания» (Mercedes-Benz S-Class S 500 4Matic L за 8,4 млн руб) и компания ОАО «Башспирт» (Mercedes-Benz S-Class S 500 4Matic за 7,7 млн рублей).

Вторым по популярности после Merсedes стал автомобиль Toyota Land Cruiser. Столичный ФГУП «Космическая связь», который полностью находится на балансе Росимущества, запросил автомобиль Toyota Land Cruiser 150 стоимостью 3,36 млн руб. Внедорожник Toyota Land Cruiser разных серий также выбрали ОАО «Коммунарские электрические сети» АО «Авиаагрегат», ПАО «Севастопольгаз», ОАО «Государственный научно-исследовательский институт «Кристалл», ФГУП «Управление строительства №30», АО «Транснефть - Приволга», ООО «Транснефть - Балтика» (цена закупок от 6,15 млн руб. до 3,4 млн руб.).

Впервые в «Индекс расточительности» ОНФ попал электромобиль - закупку Nissan Leaf почти за 5 млн руб. объявило АО «Тюменьэнерго».

Особое удивление у экспертов вызывает присутствие в «Индексе расточительности» убыточных компаний. Так, к примеру, компания ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» из Красноярского края заказала автомобиль Mercedes-Benz V-Class 250 D 4Matic L стоимостью в 6,5 млн рублей. В числе требований – спортивные педали и комфортная потолочная панель управления. При этом по итогам 2016 года «МРСК Сибири» оказалась убыточной, на балансе компании отражен непокрытый убыток размером в 3,96 млрд рублей.

Некоторые компании, вошедшие в «Индекс расточительности» ОНФ, де-юре не являются государственными. Однако эти компании монопольно предоставляют важнейшие услуги населению – водоснабжение, электроэнергия и т.д. - и получают деньги в виде оплаты тарифов также с людей. В ОНФ убеждены, что такие компании обязаны отчитываться о своих закупках публично и так же подвергаться критике, как компании государственные.

«Мы с момента основания проекта в 2013 г. обращаем внимание на проблему расточительства в закупках. Чрезмерные, неоправданные траты на предметы роскоши – автомобили, банкеты, чартерные перелеты, номера отелей в командировках – нуждаются в нормировании. Нам уже удалось привлечь общественное внимание к проведению дорогих корпоративов за счет бюджета в госучреждениях и компаниях. В 2013 г. мы докладывали о случаях вызывающе роскошных праздников за бюджетный счет лидеру Народного фронта. Президент Путин поддержал нас, предложив госкомпаниям проводить корпоративы не за счет бюджета, а скидываться на эти цели самим сотрудникам. И с того момента все изменилось - ни роскошных праздников, ни дорогостоящих подарков. В случае с дорогими автомобилями дело тоже немного сдвинулось с мертвой точки. Госзаказчики, работающие по 44 ФЗ, полностью отказались от машин стоимостью выше 2,5 млн рублей. Кроме того, часть наиболее ответственных госкомпаний уже ввели у себя нормирование. Но системно проблема так и не решена. Правительство должно учесть опыт госкомпаний, которые ответственно подошли к вопросу и централизованно отрегулировать эту сферу. Письмо с соответствующим запросом и нашими предложениями мы отправили в Министерство финансов РФ», - сообщил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

Источник: Псковская Лента Новостей