www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Коды регионов на автономерах Битва внедорожников в Кудяево На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Бермудский треугольник для псковских дорожников Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Деньги на Северный обход ждут Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Новый переход в Пскове Трезвый город Бермудский треугольник для псковских дорожников Бермудский треугольник для псковских дорожников Новый переход в Пскове Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Коды регионов на автономерах
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   
Россияне смогут зафиксировать нарушения правил дорожного движения на смартфон

Россияне смогут зафиксировать нарушения правил дорожного движения на смартфон

Правительство России одобрило создание системы «Народный инспектор», благодаря которой россияне смогут зафиксировать нарушения правил дорожного движения, используя свой смартфон. Для этого необходимо будет зарегистрироваться на портале...31

ГИБДД Пскова призывает автомобилистов активнее пользоваться правом оформления мелких ДТП без инспекторов ДПС

11.10.2017 15:04 ПЛН, Псков

ГИБДД УМВД России по городу Пскову информирует жителей, что они могут более активно пользоваться правом оформления мелких ДТП без привлечения инспекторов ДПС, прибегая к помощи Европейского протокола (Европротокола). Это позволит избежать появления пробок и заторов на дорогах города и сэкономит время автомобилистов. Соответствующая законодательная норма вступила в силу с 2009 года, напомнили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

«Если водители приняли решение о самостоятельном оформлении ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции, то они вправе покинуть место аварии, заполнив Извещение о ДТП (соответствующие бланки выдаются страховщиком, когда оформляется полис ОСАГО) в соответствии с требованиями, установленными Правилами ОСАГО (это допускается п. 2.6.1 Правил дорожного движения). Заполнение Извещения о ДТП обязательно», - пояснили в пресс-службе городской ГИБДД.

Условия, при которых разрешается оформлять ДТП без участия инспекторов ДПС:

- не должно быть пострадавших;

- участие в аварии не более двух транспортных средств;

- нет вреда любому другому имуществу;

- ответственность каждого участника аварии должна быть застрахована по ОСАГО или по «Зеленой карте»;

- у участников ДТП не должно быть разногласий при определении характера повреждений транспортных средств;

- ущерб не должен превышать 50 тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Как часто вы моете автомашину?










 

Голосование

Как часто вы моете автомашину?










Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31