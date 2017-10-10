ГИБДД Пскова призывает автомобилистов активнее пользоваться правом оформления мелких ДТП без инспекторов ДПС

ГИБДД УМВД России по городу Пскову информирует жителей, что они могут более активно пользоваться правом оформления мелких ДТП без привлечения инспекторов ДПС, прибегая к помощи Европейского протокола (Европротокола). Это позволит избежать появления пробок и заторов на дорогах города и сэкономит время автомобилистов. Соответствующая законодательная норма вступила в силу с 2009 года, напомнили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

«Если водители приняли решение о самостоятельном оформлении ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции, то они вправе покинуть место аварии, заполнив Извещение о ДТП (соответствующие бланки выдаются страховщиком, когда оформляется полис ОСАГО) в соответствии с требованиями, установленными Правилами ОСАГО (это допускается п. 2.6.1 Правил дорожного движения). Заполнение Извещения о ДТП обязательно», - пояснили в пресс-службе городской ГИБДД.

Условия, при которых разрешается оформлять ДТП без участия инспекторов ДПС:

- не должно быть пострадавших;

- участие в аварии не более двух транспортных средств;

- нет вреда любому другому имуществу;

- ответственность каждого участника аварии должна быть застрахована по ОСАГО или по «Зеленой карте»;

- у участников ДТП не должно быть разногласий при определении характера повреждений транспортных средств;

- ущерб не должен превышать 50 тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей