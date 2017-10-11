«Яндекс.Такси» обвинили в слежке за телефонами клиентов

Изучить деятельность «Яндекс. Такси» попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) сервис Gett, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на текст соответствующего письма. В Gett указывают, что существует странная закономерность, замеченная пользователем, у которого, после того, как он установил приложение Gett, «Яндекс. Такси» подешевело.

«Мы сильно обеспокоились, увидев пост блогера. «Яндекс» каким-то образом довольно много знает о том, что происходит на вашем мобильном устройстве, например, когда вы начинаете ездить на Gett. Попросили ФАС разобраться», - сказал основатель Gett Дэйв Вайсер.

По словам представителя Gett, в компании исследовали цену поездок в приложении «Яндекс. Такси» и обнаружил, что цена поездки примерно в 60% случаев ниже, если пользоваться также и приложением Gett.

В этой связи Gett попросил экспертов независимой компании изучить этот вопрос. Вывод независимых экспертов, как уверяют в компании, приложение «Яндекс. Такси» выявляет все установленные на телефоне приложения.

«О жалобах Gett нам ничего не известно», - заявил представитель «Яндекс. Такси» Владимир Исаев. По его словам, у «Яндекс. Такси» точно такой же, как и у Gett, доступ к информации о пользователях смартфонов, никакого влияния на цену поездки установленные приложения, а также цвет телефона и размер его дисплея не оказывают. «Стоимость поездки зависит от маршрута, ситуации на дорогах и количества свободных машин в районе, где пользователь заказывает поездку», - заверил представитель «Яндекса».

Источник: Псковская Лента Новостей