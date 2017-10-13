Нетрезвые водители повторно задержаны в Пскове, Псковском, Куньинском и Печорском районах

В Пскове, Псковском, Куньинском и Печорском районах дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Пскове вечером 14 октября на улице Нововойсковой полицейские остановили автомобиль «Ауди», за рулем которого находился нетрезвый пскович 1956 года рождения.

В Псковском районе 13 октября около 22 часов по трассе Новгород - Псков в деревне Карамышево на автомобиле ВАЗ-2105 следовал 37-летний мужчина, который также находился в нетрезвом состоянии.

В деревне Ущицы Куньинского района 13 октября стражи порядка остановили ВАЗ-2110. Выяснилось, что машиной управлял 43-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

А ночью 15 октября возле деревни Лавры Печорского района дорожные полицейские выявили еще одного нетрезвого 35-летнего водителя, который ехал на автомобиле ВАЗ-2106. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей