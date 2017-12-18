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Сервисы такси и каршеринга получат скидки на российские электрокары

19.12.2017 08:22 ПЛН, Псков

Министерство промышленности и торговли РФ с 2018 года будет выделять субсидии отечественным производителям электрокаров для предоставления скидки таксопаркам и сервисам каршеринга. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным издания, в ноябре ведомство разработало поправки в Правила предоставления субсидий на электрический транспорт. Как подчеркнули в Минпромторге, данные меры направлены на повышение спроса за счет скидок операторам городского наземного транспорта.

«Субсидия будет предоставляться производителям городского наземного электрического транспорта при условии предоставления скидки покупателям, в том числе это могут быть таксопарки и городской каршеринг», - уточнили в пресс-службе.

Размер субсидий обсуждается, однако уже известно, что они будут действовать как минимум до конца 2021 года. Кроме экологичных автомобилей скидки будут распространяться на электробусы, троллейбусы и трамваи.

Источник: Псковская Лента Новостей



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