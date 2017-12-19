Новые правила регистрации автомобилей: 4 главных изменения

Проект нового приказа МВД, который установит новые правила регистрации автомобилей, появился на портале regulation.gov.ru.

С выдачей «красивых номеров» будут бороться

В МВД решили предусмотреть меры, которые позволят исключить выдачу «красивых» номеров нужному человеку, а также прописать чёткий запрет на резервирование «отдельных серий или сочетаний символов» за юридическими и физическими лицами, а также предпринимателями.

Присвоение знаков будет происходить двумя способами: либо - в порядке очередности возрастания цифр (вслед за номером А001АА01 идет А002АА01 и т.д.), либо - в произвольном порядке, если применяется специальная «антикоррупционная» программа.

Дубликаты бумажных ПТС решили оставить

С 1 июля 2018 года вводятся электронные Паспорта транспортных средств. При этом ГИБДД заложила для граждан возможность сохранить традиционный бумажный документ: если после 1 июля 2018 года все графы бумажного ПТС закончатся, автовладелец получит бумажный дубликат.

Как отмечает «Коммерсант», для реализации этого пункта одновременно будут работать две информационные системы - ФИС ГИБДД-М (принадлежит МВД РФ) и ЭПТС (принадлежит АО «Электронный паспорт»). Правда, как эти системы будут «дружить», пока неизвестно.

Срок хранения снятых «номеров» станет больше

Сейчас автомобилисту разрешено при смене автомобиля оставить за собой регистрационные знаки, оставив их на хранение на срок до 180 дней. Однако, как оказалось, этого срока не всегда достаточно, чтобы приобрести новую машину и повесить имеющиеся «номера».

Если документ будет принят, по решению начальника УГИБДД региона или руководства Центра специального назначения БДД МВД России, номера смогут храниться дополнительные 180 дней — суммарно это уже 360 суток, которых должно быть вполне достаточно.

Важные технические моменты будут уточнены

Составители документа решили уточнить, что заявитель, совершающий регистрационные действия от имени владельца автомобиля по простой письменной доверенности, должен предъявить как свой паспорт, так и паспорт собственника машины (в случае нотариальной доверенности - только свой).

Срок действия транзитных номеров, использующихся для вывоза автомобилей за пределы России, будет до 30 дней вместо нынешних 20. Также более четко описаны процедуры постановки на учёт машины после того, как регистрация была прекращена.

Алексей Кованов, Авто Mail.Ru

Источник: Псковская Лента Новостей