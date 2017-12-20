Все поездки псковичей с Яндекс.Такси теперь застрахованы

Официальный партнер Яндекс.Такси в городе Пскове ООО «Новое такси» напоминает, что начиная с 1 декабря 2017 года сервис Яндекс.Такси начал страховать жизни и здоровье пассажиров и водителей такси по всей России.

С 00.00 часов по местному времени 1 декабря 2017 года каждый пассажир и водитель сервиса Яндекс.Такси автоматически застрахован на время поездки в такси. Данная программа распространяется на всю территорию России.

Максимальный размер выплаты по страховому случаю составляет 2 000 000 рублей.

С Яндекс.Такси сотрудничают такие страховые компании, как «ВТБ Страхование», «Ингосстрах» и «Allianz».

Колл-центр для клиентов сервиса Яндекс.Такси станет местом, где они смогут получить начальную юридическую консультацию в случае дорожно-транспортного происшествия. В службе поддержки квалифицированные сотрудники подробно расскажут о каждом страховом случае и помогут с организацией выплат.

Подробнее о том, как работает страхование поездок, читайте ЗДЕСЬ>>>

ООО «Новое такси» приглашает водителей со своими автомобилями для работы в Яндекс.Такси.

Справки по телефону: +7-900-996-53-63. Адрес: г.Псков, ул.Инженерная 11а, оф.213.

Источник: Псковская Лента Новостей