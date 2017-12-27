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Псковичей приглашают бесплатно сдать на водительские права

28.12.2017 15:48 ПЛН, Псков

Военный комиссариат города Пскова и Псковского района проводит набор граждан в ПОУ «Псковская ОТШ» ДОСААФ России на обучение по специальностям:
 
- водитель автотранспорта категории «С» (срок обучения 3 месяца),
- водитель автотранспорта категории «Е» (срок обучения 1,5 - 2 месяца),
- водитель автотранспорта категории «Д» (срок обучения 1,5 - 2 месяца).
 
Обучение бесплатное.
 
Основные требования: граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащие призыву на военную службу.
 
За информацией обращаться с 9.00 до 17.00 по адресу: Псков, ул. Новаторов, 3 а, 5 этаж, кабинет 508. Телефон 53-89-51, 8-900-999-98-61.

Источник: Псковская Лента Новостей



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