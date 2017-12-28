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Всероссийская социальная интернет-кампании #Пристегнись Россия! проходит в Великолукском районе

30.12.2017 16:16 ПЛН, Псков

Всероссийская социальная интернет-кампании #Пристегнись Россия! проходит на территории Великолукского района.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сотрудники ОГИБДД МО МВД РФ «Великолукский» с отрядами юных инспекторов движения провели профилактическую акцию на автодорогах района.

Юные инспекторы движения рассказывали водителям, что одним из самых эффективных способов пассивной безопасности в автомобиле является использование ремней безопасности, как водителем, так и пассажиром. Специально для мероприятия дети изготовили и подарили водителям памятки с информацией о том, как правильно выбрать детское удерживающее устройство.

ОГИБДД МО МВД РФ «Великолукский» напоминает, что для участия в социальной интернет – кампании «#Пристегнись Россия!», которая проходит на территории России, необходимо сделать фотографии, видеообращения или селфи в автомобиле с пристегнутыми ремнями безопасности и разместить их в социальных сетях с хештегом #ПристегнисьРоссия!

Источник: Псковская Лента Новостей



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