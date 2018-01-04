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Помогает ли вам наклейка «Ш» (шипованная резина)? – тема нового опроса в разделе ПЛН -Автомир
08.01.2018 18:48 ПЛН, Псков
Помогает ли вам наклейка «Ш» (шипованная резина)? – тема нового опроса в разделе ПЛН -Автомир
Предлагаются варианты ответов:
- Да, помогает если она на впереди идущей машине. Делаю дистанцию больше
- Да, один раз в меня чуть не врезались
- Конечно помогает – спасает от штрафа
- Нет, она закрывает обзор на заднем стекле
- Не знаю, у меня «Л» - летняя/липучка
Источник: Псковская Лента Новостей
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