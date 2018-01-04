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Помогает ли вам наклейка «Ш» (шипованная резина)? – тема нового опроса в разделе ПЛН -Автомир

08.01.2018 18:48 ПЛН, Псков

Помогает ли вам наклейка «Ш» (шипованная резина)? – тема нового опроса в разделе ПЛН -Автомир

Предлагаются варианты ответов:

  • Да, помогает если она на впереди идущей машине. Делаю дистанцию больше
  • Да, один раз в меня чуть не врезались
  • Конечно помогает – спасает от штрафа
  • Нет, она закрывает обзор на заднем стекле
  • Не знаю, у меня «Л» - летняя/липучка

Источник: Псковская Лента Новостей



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Помогает ли вам наклейка «Ш» (шипованная резина)?










 

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Помогает ли вам наклейка «Ш» (шипованная резина)?










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