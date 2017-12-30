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Вандалы повредили светофор на перекрестке Ленина - Ставского в Великих Луках

Уже несколько дней на перекрестке проспекта Ленина и улицы Ставского в Великих Луках не работает светофор, пишет Луки.ру.

Как пояснили в ДСУ города, здесь орудовали вандалы. Контроллер для светофора на этом перекрестке расположен на доме, который идет под снос. В связи с чем не удалось защитить оборудование от действия вандалов.

«В период новогодних каникул местные жители разгромили контроллер. В настоящее время решается вопрос о восстановлении работы оборудования. Соответствующее письмо направлено в управление ЖКХ города», - отметили в ДСУ.