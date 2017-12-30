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Водителя автобуса, съехавшего в подземный переход, отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отказался заключать под арест Виктора Тихонова - водителя автобуса, съехавшего 25 декабря в подземный перехода у метро «Славянский бульвар» в Москве и сбившего насмерть четырех человек, передает «Интерфакс».

«Выслушав позиции сторон, прихожу к выводу о том, что в отношении Тихонова следует избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. (...) Избрать в отношении Тихонова меру пресечения виде домашнего ареста на срок до 25 февраля 2017 года», - говорится в постановлении судьи Артура Карпова, оглашенном в пятницу.

Следствие просило суд избрать в отношении водителя меру пресечения в виде заключения под стражу, а прокурор и сам обвиняемый - в виде домашнего ареста. Суд согласился с доводами следствия о том, что находясь на свободе, Тихонов может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей и иным образом воспрепятствовать производству расследования.

Согласно решению суда, отбывать домашний арест Тихонов будет в доме своей сожительницы в Одинцовском районе Московской области. Ему запрещено покидать указанное помещение без разрешения следователя, общаться с людьми, кроме установленных законом, использовать средства связи и делать заявления об обстоятельствах уголовного дела через СМИ.

Сам мужчина заявил в суде, что «рассказал следователям, как все было на самом деле». «ДТП произошло по техническим причинам автобуса. Я никуда не могу скрыться и не скрывался. Ваша честь, прошу не лишать меня свободы», - обратился к суду Тихонов.

Как сообщалось, водителю автобуса предъявлено обвинение по ч.5 ст.264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следствие считает, что мужчина в нарушение правил дорожного движения допустил, что автобус выехал на тротуар, и не остановил его. По данным СКР, водитель был задержан, так как следствие получило достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса.

25 декабря 2017 года в Москве в районе станции метро «Славянский бульвар» автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей, и въехал в подземный переход. По официальным данным, в результате аварии погибли четыре человека, еще десять получили различные травмы. Управлявший автобусом Тихонов также был госпитализирован в состоянии средней тяжести.