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Заранее притормаживать возле пешеходных переходов просят псковских водителей

В связи с изменившимися погодными условиями на территории региона может осложниться дорожная обстановка, предупреждают в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Уважаемые водители, помните о необходимости заранее притормаживать возле пешеходных переходов, перед поворотами и перекрестками. Двигайтесь с той скоростью, которая позволяет вам полностью контролировать транспортное средство, особенно при гололедице. Скоростной режим должен обеспечивать возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил дорожного движения. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства», - советуют в полиции.

«Уважаемые пешеходы, помните, что автомобиль нельзя остановить мгновенно. Исключите выход на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, строений и других объектов, которые не позволяют водителю вас заметить. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Уважаемые родители, проведите со своим ребенком беседу о правилах безопасного поведения на улице прежде, чем он пойдет на прогулку. При перевозке детей в автомобиле используйте детские удерживающие устройства», - обращается ведомство к пешеходам.