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Житель Красногородска повторно сел за руль пьяным и был задержан сотрудниками ГИБДД

Сотрудниками ДПС ГИБДД в ходе проводимых мероприятий в Опочке установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, днем 15 января у дома по улице Коммунальной в Опочке полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21214. Выяснилось, что легковушкой управлял 32-летний житель Красногородска, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.