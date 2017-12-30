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Светофор не работает на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой в Пскове

17.01.2018 08:16|ПсковКомментариев: 2

На пересечении Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой в Пскове не работает светофорный объект. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, движение регулирует сотрудник ГИБДД.

Источник: Псковская Лента Новостей
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