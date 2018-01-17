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Пьяная великолучанка угнала такси и врезалась в столб

В Великих Луках нетрезвая дама угнала автомобиль службы такси. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, 16 января около 22.30 64-летний таксист возил по городу пассажирку. Мужчина остановился на стоянке на проспекте Гагарина и отлучился за кофе, оставив ключи в зажигании.

В это время его пассажирка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила покататься на автомобиле. Правда, девушка уехала недалеко и врезалась в столб. Автомобиль получил технические повреждения.

В преступлении подозревается местная жительница 1981 года рождения, ранее судима.