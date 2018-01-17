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В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа за отсутствие полиса ОСАГО в 6 раз

17.01.2018 13:28|ПсковКомментариев: 13

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Вострецов 16 января внес давно назревший законопроект «О внесении изменений в часть 1 и часть 2 статьи 12.37. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ», который предполагает увеличение штрафа за отсутствие полиса ОСАГО до 5000 р., сообщает пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

«Идея моего законопроекта очень проста: наказание должно быть таким, чтобы гражданин был заинтересован избежать нарушения. Сегодня миллион автовладельцев ездят без полиса, считая, что даже если платить штраф каждый месяц, это может оказаться менее обременительно, чем покупка страховки. Именно поэтому в моем законопроекте предлагается кратное повышение ответственности», - поясняет Вострецов. Автор законопроекта подчеркивает, что конкретная сумма «должна быть встроена в общую систему административных наказаний», однако полагает, что вопрос с «точной настройкой» можно будет решить ко второму чтению.

В настоящее время сумма штрафа за управление автомобилем без заключения договора ОСАГО – 800 рублей, а за управление автомобилем в период, не предусмотренный договором, или водителем, не указанным в полисе, – 500 рублей. Причем КоАП РФ предусматривает возможность уплаты штрафа в размере 50% в течение 20 дней со дня вынесения постановления, а вынесение постановление следует лишь в том случае, если водитель был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Получается, что водитель без полиса имеет возможность заплатить штраф в размере всего лишь 400 рублей, что почти в 15 раз меньше средней по России стоимости полиса ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в 2017 году она составляла 5800 рублей. Многие автомобилисты, испытывающие трудности с приобретением полиса ОСАГО (в первую очередь в так называемых «токсичных» регионах) или просто желающие сэкономить, отказываются от страхования своей ответственности, предпочитая разово заплатить мизерный штраф.

Российский союз автостраховщиков (РСА) поддержал инициативу кратного увеличения суммы штрафов. «Те 800 рублей, которые сегодня установлены законодательством, совершенно не являются карательной мерой, - считает президент РСА Игорь Юргенс. - Около 1 млн автовладельцев, по нашим оценкам, ездят без полиса. Им проще заплатить штраф в 800 рублей, чем заключать договор за несколько тысяч рублей». Предлагаемый размер штрафа вполне разумен, уверен И.Юргенс.

В результате безответственного отношения таких автомобилистов к страхованию своей ответственности добросовестные водители зачастую оказываются незащищенными.

Штраф нужно увеличить, тогда число водителей без полисов резко сократится, уверен юрист, редактор журнала «За рулем» Сергей Смирнов. «Необходимость ужесточения наказания за отсутствие полиса ОСАГО назрела давно. Ведь что такое ОСАГО? Это гарантия получения пострадавшим в аварии выплат за материальный ущерб и за повреждённое здоровье, - отмечает эксперт. - А если у виновника ДТП нет полиса ОСАГО? Тогда пострадавший будет вынужден взыскивать деньги на ремонт автомобиля с виновного водителя. А это означает длительные судебные тяжбы и отсутствие гарантии реального получения денег».

Для того, чтобы взыскать в дальнейшем денежные средства на ремонт автомобиля, добросовестный автовладелец должен будет за свои деньги провести экспертизу для определения стоимости ущерба автомашины, попавшего в аварию, нанять адвоката и пр. что требует значительных затрат времени, денег и сил, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Стоимость экспертизы начинается от 7000 рублей, услуги адвоката - от 20 000 рублей в зависимости от расценок в субъекте РФ, поясняет автор законопроекта.

В Госдуме прошлого созыва с аналогичной инициативой выступал заместитель руководителя фракции Справедливая Россия Михаил Емельянов, но в то время она не нашла достаточной поддержки, так как кризис в ОСАГО не был настолько острым, как сейчас. Теперь проблемы автогражданки приобрели такой масштаб, что вышли на общенациональный уровень.

«По разным оценкам, по дорогам страны ездят более полумиллиона без полиса ОСАГО, что подрывает сам принцип обязательного страхования гражданской ответственности, - подчеркивает Емельянов. - Размер существующего штрафа, даже если автовладелец заплатит его несколько раз за год, все равно оказывается меньше средней стоимости страхового полиса. Недобросовестные водители этим пользуются. Значительное повышение штрафа  - сопоставимое или близкое к стоимости полиса - позволит навести здесь порядок».

Источник: Псковская Лента Новостей
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