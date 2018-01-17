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Управляющая компания выплатила псковичке, чей припаркованный автомобиль повредил упавший с крыши кабель, 15 тысяч рублей

Прокуратурой города Пскова проведена проверка доводов обращения жильца многоквартирного дома №3 по улице Мирной в Пскове о нарушении управляющей организацией правил содержания общего имущества при управлении многоквартирным домом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, установлено, что 1 августа 2017 года с крыши многоквартирного дома №3 по улице Мирной в городе Пскове на припаркованный автомобиль упал электрический кабель типа ТПП-5, в результате чего ей причинен материальный ущерб.

Несмотря на то, что управляющая организация в силу требований жилищного законодательства должна обладать сведениями о составе общего имущества собственников многоквартирного дома или имуществе третьих лиц, использующих имущество собственников, собственник электрического кабеля не установлен.

Таким образом, управляющей организацией нарушены правила содержания общего имущества и стандарт управления многоквартирным домом.

27 ноября 2017 года в адрес руководителя управляющей организации внесено представление об устранении требований жилищного законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По результатам рассмотрения внесенного представления управляющая организация компенсировала причиненный владелице материальный ущерб, выплатив ей 15 тысяч рублей.