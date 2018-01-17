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В связи с раздачей святой воды в центре Великих Лук ограничено движение транспорта

Сегодня, 19 января, в центре Великих Луках прекращено движение транспортных средств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, это связано с раздачей освященной воды в храме Вознесения Христова.

Неудобства ожидают автомобилистов между домами №6/1 и №8 по улице Некрасова, а также между домом №6/1 по улице Некрасова и домом №3 по улице К. Либкнехта до 20.00.

Также сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки обеспечат охрану общественного порядка при проведении раздачи освященной воды в храмах Вознесения Христова и Казанской Божией Матери.