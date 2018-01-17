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Пскович взял в лизинг «Лексус» за 6,4 млн рублей, продал его за 3 млн и инсценировал угон, чтобы получить страховку

Прокуратура Новгородской области признала законным возбуждение уголовных дел в отношении жителя Псковской области, подозреваемого в мошенничествах с дорогими иномарками.

Как пишет «Колмово.ру», по версии следствия, в апреле 2017 года мужчина предоставил в ООО «Гринфинанс МА» в Москве подложные документы, на основании которых заключил договор лизинга на приобретение автомобиля «Лексус» стоимостью 6,4 млн рублей, а на следующий день он продал иномарку в Петербурге за 3 млн и инсценировал ее угон, чтобы получить страховую выплату.

Аналогичным образом в мае 2017 года он похитил другой автомобиль «Лексус» в Москве.

Ранее в отношении мужчины уже был возбужден ряд уголовных дел по фактам мошенничества, совершенным на территории Новгородской области, сообщили в областной прокуратуре.