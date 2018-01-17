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В Островском районе задержали пьяного водителя мопеда

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Островском районе установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Островском районе 18 января около 20.00 по дороге Городище - Большое Приезжево на мопеде передвигался 26-летний пскович. Когда молодого человека остановили полицейские, то выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.