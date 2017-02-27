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В марте при покупке LADA Granta с кондиционером - зимняя резина в подарок!

06.03.2017 13:02 ПЛН, Псков

При наших погодных условиях можно смело утверждать: «Готовясь к лету - будь готов ко всему, даже к зиме!».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в  АО «Псков-Лада», в марте при покупке LADA Granta с кондиционером - зимняя резина в подарок! Подробности о наличии и стоимости уточняйте у официального дилера LADA в городе Пскове - АО «Псков-Лада». Действуют программы утилизации, trade-in, а также покупка в кредит.

Granta - незаменимый помощник. Просторный салон, удобство управления, надежна и недорога в обслуживании. Она проедет по любой дороге, поможет перевезти самый разный груз.

Стоимость автомобиля LADA Granta - от 329 900 рублей.

Четыре варианта мотора (82, 87, 98 и 106 л.с.), механическая коробка передач и «автомат». Такая гамма силовых агрегатов позволяет выбрать LADA Granta в соответствии с собственными потребностями в динамике. Модернизированное шасси LADA Granta дарит удовольствие от вождения и придает уверенность в сложных дорожных условиях. Автомобиль надежно ведет себя и на отличном асфальте, и на всех остальных типах дорог.
Сочетание хорошей управляемости и энергоемкой подвески - за это любят LADA Granta. 

Г. Псков, ул. Леона Поземского, 112. тел. 70-10-70, pskov.lada.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей



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