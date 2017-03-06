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Vesta для прекрасных девушек от 515 900 рублей

07.03.2017 13:59 ПЛН, Псков

Автосалон «Псков-Лада» на улице Леона Поземского, 112 поздравляет милых дам с Международным женским днем: «Оставайтесь всегда яркими, красивыми, вдохновленными и вдохновляющими, желанными, нежными, непосредственными, непредсказуемыми, немного легкомысленными, но мудрыми, любящими и, безусловно, любимыми!

Ну и, дорогие мужчины, примите во внимание… одним из лучших подарков на любой праздник является, конечно, автомобиль! Тем более, когда этот автомобиль - Vesta!»

У каждого есть свой уровень комфорта. Вы хотите, чтобы зимой было всегда тепло, а летом немного прохладно. Вы хотите, чтобы было просторно и уютно. Чтобы улица не так активно врывалась в твою жизнь с ее оглушительным шумом и неровностями асфальта. И вы удивитесь, как легко можно достичь этого вместе с новой LADA.

LADA Vesta - автомобиль с новым взглядом на эргономику. Мягкое срабатывание дверных механизмов, просторный салон, крупные элементы панели приборов и руля. Все это создает ощущение надежности, качества и комфорта. В марте LADA Vesta от 515 900 рублей от официального дилера LADA.

Псков-Лада - официальный дилер LADA

Псков, ул. Леона Поземского, 112

Тел. 70-10-70

pskov.lada.ru

Источник: Псковская Лента Новостей



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