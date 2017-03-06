Vesta для прекрасных девушек от 515 900 рублейАвтосалон «Псков-Лада» на улице Леона Поземского, 112 поздравляет милых дам с Международным женским днем: «Оставайтесь всегда яркими, красивыми, вдохновленными и вдохновляющими, желанными, нежными, непосредственными, непредсказуемыми, немного...
Vesta для прекрасных девушек от 515 900 рублей
Автосалон «Псков-Лада» на улице Леона Поземского, 112 поздравляет милых дам с Международным женским днем: «Оставайтесь всегда яркими, красивыми, вдохновленными и вдохновляющими, желанными, нежными, непосредственными, непредсказуемыми, немного легкомысленными, но мудрыми, любящими и, безусловно, любимыми!
Ну и, дорогие мужчины, примите во внимание… одним из лучших подарков на любой праздник является, конечно, автомобиль! Тем более, когда этот автомобиль - Vesta!»
У каждого есть свой уровень комфорта. Вы хотите, чтобы зимой было всегда тепло, а летом немного прохладно. Вы хотите, чтобы было просторно и уютно. Чтобы улица не так активно врывалась в твою жизнь с ее оглушительным шумом и неровностями асфальта. И вы удивитесь, как легко можно достичь этого вместе с новой LADA.
LADA Vesta - автомобиль с новым взглядом на эргономику. Мягкое срабатывание дверных механизмов, просторный салон, крупные элементы панели приборов и руля. Все это создает ощущение надежности, качества и комфорта. В марте LADA Vesta от 515 900 рублей от официального дилера LADA.
Псков-Лада - официальный дилер LADA
Псков, ул. Леона Поземского, 112
Тел. 70-10-70
pskov.lada.ru
Источник: Псковская Лента Новостей