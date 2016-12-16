В центре Пскова студенты и общественники провели флешмоб в честь ГИБДДВечером 18 февраля на площади Ленина в Пскове прошел флешмоб под лозунгом: «С юбилеем ГИБДД поздравляем, световозвращатели носить обещаем!». Он был приурочен к 80-летнему юбилею со...19
До 28 февраля в дилерском центре «Эльва» действуют спецусловия на приобретение Skoda
Находитесь в поиске нового автомобиля? Присмотритесь к марке Skoda!
В официальном дилерском центре Skoda в Пскове – Эльва вы можете получить профессиональную консультацию от менеджеров, ознакомиться с модельным рядом и получить выгодные условия для покупки.
В автосалоне на Леона Поземского 111 представлены лучшие автомобили в своих классах. Например, ŠKODA Rapid.
ŠKODA Rapid впечатляет своим выразительным дизайном, большой вместительностью, превосходным соотношением цены и качества, полным набором систем безопасности и экономичными двигателями. Эта модель устанавливает стандарты в сегменте компактных лифтбеков: Rapid - просторный, элегантный и, в то же время, доступный автомобиль для всей семьи, который впечатляет умными решениями, передовыми технологиями и высокой экономичностью.
В дилерском центре Эльва цена такого авто начинается с 599 000 руб. Практичный автомобиль, сделанный по европейским стандартам качества.
До 28 февраля Эльва предлагает специальные условия на приобретение автомобилей в наличии и с ПТС. Уже сегодня, посетив наш дилерский центр, вы сможете подобрать автомобиль и познакомиться с ним в живую, а так же получить выгоду до 136 000 рублей.
Если вы откладывали покупку, то сейчас лучшее время для реализации ваших планов!
Дилерский центр Эльва,
Леона Поземского, 111
Тел (8112) 44-11-11
Источник: Псковская Лента Новостей