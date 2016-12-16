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До 28 февраля в дилерском центре «Эльва» действуют спецусловия на приобретение Skoda

06.02.2017 12:00 ПЛН, Псков

Находитесь в поиске нового автомобиля? Присмотритесь к марке Skoda!

В официальном дилерском центре Skoda в Пскове – Эльва  вы можете получить профессиональную консультацию от менеджеров, ознакомиться с модельным рядом и получить выгодные условия для покупки.

В автосалоне на Леона Поземского 111 представлены лучшие автомобили в своих классах. Например, ŠKODA Rapid.

 ŠKODA Rapid впечатляет своим выразительным дизайном, большой вместительностью, превосходным соотношением цены и качества, полным набором систем безопасности и экономичными двигателями. Эта модель устанавливает стандарты в сегменте компактных лифтбеков: Rapid - просторный, элегантный и, в то же время, доступный автомобиль для всей семьи, который впечатляет умными решениями, передовыми технологиями и высокой экономичностью.

В дилерском центре Эльва цена такого авто начинается с 599 000 руб. Практичный автомобиль, сделанный по европейским стандартам качества.

До 28 февраля  Эльва предлагает специальные условия на приобретение автомобилей в наличии и с ПТС. Уже сегодня, посетив наш дилерский центр, вы сможете подобрать автомобиль и познакомиться с ним в живую, а так же получить выгоду до 136 000 рублей.

Если вы откладывали покупку, то сейчас лучшее время для реализации ваших планов!

Дилерский центр Эльва,

Леона Поземского, 111

Тел (8112) 44-11-11

ALVA-SKODA.ru

Источник: Псковская Лента Новостей



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