Автомобиль LADA псковичи могут приобрести с выгодой до 109 900 рублейОсталось всего 2 дня, чтобы приобрести автомобиль LADA XRAY с выгодой в 109 900 рублей. LADA XRAY создан по принципу «Автомобиль - мой второй дом»: интерьер машины...
Автомобиль LADA псковичи могут приобрести с выгодой до 109 900 рублей
Осталось всего 2 дня, чтобы приобрести автомобиль LADA XRAY с выгодой в 109 900 рублей.
LADA XRAY создан по принципу «Автомобиль - мой второй дом»: интерьер машины комфортен и рационален. В салоне – набор ниш и подстаканников, карман в обивках дверей, выдвижной контейнер под передним пассажирским сиденьем, охлаждаемый вещевой ящик. В багажнике – крепление для сетки, пластиковые ниши за арками задних колес.
- Подогрев передних сидений
- Регулировка водительского сиденья по высоте
- Обогрев ветрового стекла
- Датчики дождя и света
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Наружная кнопка отпирания багажника
- Климат-контроль
- Камера заднего вида
- ABS, BAS
- Противобуксовочная система
- Двусторонняя оцинковка наружных панелей кузова
- Антикоррозийная обработка днища и скрытых полостей кузова
- 195 мм дорожного просвета
- Энергоемкая подвеска
Все версии LADA XRAY оснащены системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС»: в случае столкновения GPS-передатчик сообщает в службу спасения все подробности происшествия, включая координаты и скорость движения автомобиля.
Действуют программы утилизации и trade-in.
Подробности предложения уточняйте у продавцов-консультантов.
АО «Псков-Лада» - официальный дилер LADA
Псков, ул. Леона Поземского, 112. тел. 70-10-70
Источник: Псковская Лента Новостей