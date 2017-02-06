Автомобиль LADA псковичи могут приобрести с выгодой до 109 900 рублей

Осталось всего 2 дня, чтобы приобрести автомобиль LADA XRAY с выгодой в 109 900 рублей.

LADA XRAY создан по принципу «Автомобиль - мой второй дом»: интерьер машины комфортен и рационален. В салоне – набор ниш и подстаканников, карман в обивках дверей, выдвижной контейнер под передним пассажирским сиденьем, охлаждаемый вещевой ящик. В багажнике – крепление для сетки, пластиковые ниши за арками задних колес.

Подогрев передних сидений

Регулировка водительского сиденья по высоте

Обогрев ветрового стекла

Датчики дождя и света

Центральный замок с дистанционным управлением

Наружная кнопка отпирания багажника

Климат-контроль

Камера заднего вида

ABS, BAS

Противобуксовочная система

Двусторонняя оцинковка наружных панелей кузова

Антикоррозийная обработка днища и скрытых полостей кузова

195 мм дорожного просвета

Энергоемкая подвеска

Все версии LADA XRAY оснащены системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС»: в случае столкновения GPS-передатчик сообщает в службу спасения все подробности происшествия, включая координаты и скорость движения автомобиля.

Действуют программы утилизации и trade-in.



Подробности предложения уточняйте у продавцов-консультантов.

АО «Псков-Лада» - официальный дилер LADA

Псков, ул. Леона Поземского, 112. тел. 70-10-70

Источник: Псковская Лента Новостей