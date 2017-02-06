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Автомобиль LADA псковичи могут приобрести с выгодой до 109 900 рублей

27.02.2017 17:10 ПЛН, Псков

Осталось всего 2 дня, чтобы приобрести автомобиль LADA XRAY с выгодой в 109 900 рублей.

LADA XRAY создан по принципу «Автомобиль - мой второй дом»: интерьер машины комфортен и рационален. В салоне – набор ниш и подстаканников, карман в обивках дверей, выдвижной контейнер под передним пассажирским сиденьем, охлаждаемый вещевой ящик. В багажнике – крепление для сетки, пластиковые ниши за арками задних колес.

  • Подогрев передних сидений 
  • Регулировка водительского сиденья по высоте
  • Обогрев ветрового стекла
  • Датчики дождя и света 
  • Центральный замок с дистанционным управлением
  • Наружная кнопка отпирания багажника
  • Климат-контроль
  • Камера заднего вида
  • ABS, BAS
  • Противобуксовочная система 

  • Двусторонняя оцинковка наружных панелей кузова
  • Антикоррозийная обработка днища и скрытых полостей кузова
  • 195 мм дорожного просвета
  • Энергоемкая подвеска

Все версии LADA XRAY оснащены системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС»: в случае столкновения GPS-передатчик сообщает в службу спасения все подробности происшествия, включая координаты и скорость движения автомобиля.

Действуют программы утилизации и trade-in.

Подробности предложения уточняйте у продавцов-консультантов.

АО «Псков-Лада» - официальный дилер LADA

Псков, ул. Леона Поземского, 112. тел. 70-10-70

Источник: Псковская Лента Новостей



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