«Балтийский лизинг» предлагает клиентам IVECO Daily на выгодных условиях

Руководство IVECO презентовало в своих автосалонах обновленную модель Daily, которую клиенты «Балтийского лизинга» могут приобрести на выгодных условиях в рамках специального предложения. Экономия лизингополучателя за счет сниженных ежемесячных платежей может достигать 277 200 рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Балтийский лизинг», в числе дополнительных бонусов этого спецпредложения – специальный тариф КАСКО и бесплатное ТО в течение двух лет (или 100 000 км).

Модель IVECO Daily является оптимальным вариантом транспорта как для представителей малого и среднего бизнеса, так и для крупных корпоративных клиентов. Новый IVECO Daily стал более удобным и функциональным.

«Оцените достоинства новой модели и узнайте у вашего официального дилера, как новое предложение IVECO Business Up поможет вам сократить расходы и увеличить доходность бизнеса! Сравните IVECO с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и механическую коробку передач, чтобы выбрать идеальный вариант», - сообщается на официальном сайте производителя.

Подробную консультацию можно у специалистов филиала компании «Балтийский лизинг» в Пскове:

ул. Некрасова, д. 38/25

(8112) 62-28-28, 8-800-222-0-555

www.baltlease.ru.

Группа компаний «Балтийский лизинг» - одна из ведущих лизинговых компаний России. Занимает 7-е место в отраслевом рэнкинге агентства «Эксперт РА» по итогам 2016 года. Компания образована в 1990 году. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 69 подразделений по всей России. По данным на 01 января 2017 года объем лизингового портфеля составляет 32.9 млрд рублей, объем нового бизнеса за 2016 год достиг 23,9 млрд рублей (без НДС). Fitch Ratings присвоило компании «Балтийский лизинг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB-» со стабильным прогнозом.

Источник: Псковская Лента Новостей