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Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет

22.12.2016 14:36 ПЛН, Псков

Когда лучше всего менять щетки стеклоочистителей в автомашине? Вопрос далеко не праздный. Как известно «дворники» - очень важный элемент безопасности вождения в непогоду. Особенно интенсивный период использования приходится на зиму, когда в лобовое стекло летят снег, реагенты песок, а иногда и камни. Если дворники оставляют на стекле разводы, если поверхность очищается не полностью, если резинки повреждены, лучше заменить стеклоочиститель.
 
Куда отправиться за «дворниками»? Большой выбор стеклоочистителей имеется в LAF автомаркете от хорошо зарекомендовавших себя производителей Ashika, Bosch и Denso более 100 наименований. Широкий ассортимент представлен в наличии LAF-центрах.
 
Также в продаже аккумуляторы, лампы, масла, автохимия, фильтры, тормозные колодки, детали сцепления, генераторы, водяные насосы, глушители, ремни, амортизаторы, кузовные запчасти, шины и диски и многое другое.
 
LAF автомаркет - это розничная сеть по продаже автозапчастей, работающая в формате LAF-центров. Самые востребованные автозапчасти всегда имеются в наличии. Любые запчасти автомобилей любых марок можно заказать на интернет-площадке в самые короткие сроки. При этом имеется выбор как оригинальных запчастей, так и бюджетных неоригинальных деталей.
 
С выбором готовы помочь консультанты LAF ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефону 20-12-21 или лично в одном из магазинов в Пскове:

Псков, ул. Новаторов, д. 5 (режим работы - пн.-пт.: с 9.00 до 18.30, суббота с 10.00 до 14.00, воскресенье - выходной).

Псков, ул. Вокзальная, д. 26.

Псков, ул. Инженерная, д. 108/62.

Псков, Рижский проспект, д. 70-а

Источник: Псковская Лента Новостей



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