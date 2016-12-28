Роспотребнадзор обнаружил в великолукском магазине стеклоомывающую жидкость с содержанием метанола в 360 раз выше норматива

Роспотребнадзор обнаружил в великолукском магазине стеклоомывающую жидкость с содержанием метанола, в 360 раз превышающем установленный норматив. Как сообщает сайт Управления Роспотребнадзора по Псковской области, специалисты управления провели внеплановую выездную проверку магазина «Автомир» ИП Васильевой Л.И., осуществляющей деятельность по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул. Винатского, д. 15

В ходе проверки в продаже обнаружена стеклоомывающая жидкость «ICE STORM» марки «Crystal Clear» (изготовитель ООО «Регалит», адрес производства Московская область, Раменский район, д. Островцы, 14 км от МКАД по Новорязанскому шоссе), объемом 5 л, дата производства 1216/5. По результатам лабораторно-инструментального исследования указанной стеклоомывающей жидкости обнаружен метиловый спирт (метанол) в 360 раз превышающий норматив (в концентрации 900 мл. метанола на 5 литров стеклоомывающей жидкости, что не соответствует главе II раздела 5 «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору» №299 от 28.05.2010 г. (норматив - не более 0,05%)).

По результатам внеплановой выездной проверки данная стеклоомывающая жидкость изъята из оборота.

Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 11.07.2007 № 47 запрещено использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа населению указанных средств. В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, который имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон. Метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта, дешев и хорошо очищает стекла. Однако метиловый спирт (метанол) - сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз.

Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегетососудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества.

Источник: Псковская Лента Новостей