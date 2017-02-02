В Порховском магазине обнаружена стеклоомывающая жидкость с содержанием метанола в 380 раз выше норматива

В Порхове обнаружена стеклоомывающая жидкость с содержанием метанола в 380 раз превышающем установленный норматив. Об этом сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Специалисты Управления Роспотребнадзора провели внеплановую выездную проверку магазина «Автовираж» ИП Богданова Р.В., осуществляющей деятельность по адресу: Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, д. 3.

В ходе проверки в продаже обнаружена стеклоомывающая жидкость «HI-TECH» (производитель ООО «Даймонд Тулз», г. Москва, ул. Крупской, д. 11-А), объемом 5л.

По результатам лабораторно-инструментального исследования указанной стеклоомывающей жидкости обнаружен метиловый спирт (метанол) в 380 раз превышающий норматив. В концентрации 950 мл. метанола на 5 литров стеклоомывающей жидкости, что не соответствует главе II раздела 5 «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору» №299 от 28.05.2010г. (норматив - не более 0,05%).

Постановлением Главного государственного врача РФ от 11.07.2007 № 47 запрещено использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа населению указанных средств. В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, который имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон. Метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта, дешев и хорошо очищает стекла. Однако метиловый спирт (метанол) - сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз.

Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам.

При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества.

Источник: Псковская Лента Новостей