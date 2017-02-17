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Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис»

06.03.2017 12:47 ПЛН, Псков

Все, что нужно иметь для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов фирмы «Глэдис»

Прохождение техосмотра – процедура, пройти которую обязан каждый автомобиль, независимо от его марки, модели, производителя и даты выпуска. Прохождение техосмотра должно проводиться регулярно, ведь это в первую очередь не только ваша безопасность, но и безопасность всех участников дорожного движения. Автомобиль, находящийся в исправном состоянии, совместно с соблюдением правил дорожного движения обеспечивает максимальный уровень безопасности на дороге. Определить неисправность в работе автомобиля можно только с помощью специального современного диагностического оборудования, которое как раз и находится в пунктах ТО. Но после диагностики, естественно при обнаружении неисправностей, вы можете все детали для ремонта Вашего любимого автомобиля приобрести в сети магазинов «Глэдис». Вас обслужит квалифицированный персонал, при этом существует гарантия на эти запчасти.

Для проведения ТО автомобиля в магазинах «Глэдис» все есть.

Магазины работают по адресам:

Ул. Вокзальная, 20

Ул. Вокзальная, 32

Ул. Рокоссовского, 68 (Балтийский рынок)

Источник: Псковская Лента Новостей



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