Сувенирные номера на автомобиль за 10 минут изготовят в компании «Знак Плюс» в Пскове

Сувенирные номера - отличный способ украсить свой автомобиль на торжество, выделить себя на слете автолюбителей, указать название модели автомобиля в автосалоне или на выставке, преподнести подарок своему другу или коллеге по работе. Компания «Знак Плюс» в Пскове изготавливает такие необычные подарки или сувениры для своих клиентов, их родных и друзей всего за 10 минут.

Такой подарок, как именной госномер, смогут оценить фанаты автомобильной техники, коллекционеры и просто люди, которые любят оригинальные подарки.

Специалисты ООО «Знак Плюс» уверяют, что могут изготовить абсолютно любые номерные знаки. Приходите и убедитесь сами.

Подарочный знак или регистрационный взамен пришедшего в негодность в «Знак Плюс» изготавливают всего за 10 минут по адресу: Псков, Рижский пр., 5/12. Телефон для справок: +7 (81112) 56-27-43.

Источник: Псковская Лента Новостей