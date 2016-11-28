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Сувенирные номера на автомобиль за 10 минут изготовят в компании «Знак Плюс» в Пскове

27.03.2017 15:13 ПЛН, Псков

Сувенирные номера - отличный способ украсить свой автомобиль на торжество, выделить себя на слете автолюбителей, указать название модели автомобиля в автосалоне или на выставке, преподнести подарок своему другу или коллеге по работе. Компания «Знак Плюс» в Пскове изготавливает такие необычные подарки или сувениры для своих клиентов, их родных и друзей всего за 10 минут.
 
 
Такой подарок, как именной госномер, смогут оценить фанаты автомобильной техники, коллекционеры и просто люди, которые любят оригинальные подарки.
 
 
Специалисты ООО «Знак Плюс» уверяют, что могут изготовить абсолютно любые номерные знаки. Приходите и убедитесь сами.
 
Подарочный знак или регистрационный взамен пришедшего в негодность в «Знак Плюс» изготавливают всего за 10 минут по адресу: Псков, Рижский пр., 5/12. Телефон для справок: +7 (81112) 56-27-43.

Источник: Псковская Лента Новостей



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