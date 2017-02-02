Patron - товарная марка, которой можно доверять

Широкий ассортимент автозапчастей торговой марки Patron представлен в Пскове в магазинах компании «Glades». «Patron - товарная марка, которой можно доверять», - сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Glades».

Торговая марка Patron зарегистрирована в 2004 году и имеет международную регистрацию и создана для обеспечения покупателей высококачественными автозапчастями для ремонта и технического обслуживания автомобилей.

Продукция Patron производится на 65 заводах Китая, Малайзии, Литвы, Индии, Турции, России и Беларуси с использованием новейшего высокотехнологичного оборудования. Автозапчасти Patron производятся на заводах-производителях, которые, в том числе, поставляют продукцию для известных на мировом рынке поставщиков автозапчастей и на конвейеры автомобильных концернов FAW (VW, Toyota, Ford, Mazda), Chang’an, BYD, GEELY, JAC, Great Wall, SAIC (VW, Cadillac, Buick, Chevrolet, Rover), Brilliance Auto (BMW), ZOTYE Auto, Lifan Motors, Chery.

Автозапчасти Patron проходят жесткий контроль качества в процессе производства. Все заводы-производители имеют собственные испытательные центры и сертифицированы по международным стандартам качества ISO 9001, ISO14001, ISO/TS 16949 и QS9000.

Ассортимент Patron составляет более 26 436 наименований автозапчастей для автомобилей европейского, японского, корейского и американского производства.

Широкий ассортимент торговой марки Patron представлен в фирме ООО «ТК Глэдис».

Гарантия на весь ассортимент PATRON составляет 1 год или 20 000 км пробега.

Адреса магазинов запчастей для иномарок ТК «Glades»:

Псков, ул. Вокзальная, 32, тел.: 8-921-115-01-76 или 606-602

Псков, ул. Вокзальная, 20, тел. 66-25-24

Псков, ул. Коммунальная, 68, «Балтийский рынок», тел.: 8-931-902-25-26

Интернет-магазин: https://glades.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей