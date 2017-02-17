Женщин-автомобилистов приглашает за запчастями фирма «Глэдис»

Фирма «Глэдис» рада видеть своими клиентами не только мужчин-автомобилистов, но и женщин. Опытные консультанты «Глэдис» готовы помочь им в выборе запчастей для автомобиля.

Женщина за рулем давно уже никого не удивляет. Машина позволяет ей - матери, бизнесвумен или просто студентке - быть мобильной, экономить свое драгоценное время.

И все же представительницы прекрасного пола зачастую вынуждены сталкиваться с вопросом ремонта своих транспортных средств или планового обслуживания. В этом вопросе на помощь им как раз приходят специалисты фирмы «Глэдис».

Компания дает гарантию правильности подбора автозапчастей, поэтому вопрос возврата не будет вас беспокоить. Проконсультироваться можно прямо по телефону, персонал фирмы «Глэдис» даст полную информацию о нужной детали.

«Наш персонал внимательно изучит вашу проблему и даст консультацию по любым вопросам, касающимся автозапчастей, а гибкое ценообразование порадует вас», - отметили в фирме.

сайт и зарегистрироваться. Телефоны для справок: 606-602 (Псков, ул. Вокзальная, 32), 662-524 (ул. Вокзальная, 20), +7-931-902-2526 (ул. Коммунальная, 68/3). Стать клиентом «Глэдис» очень просто: нужно зайти наи зарегистрироваться. Телефоны для справок: 606-602 (Псков, ул. Вокзальная, 32), 662-524 (ул. Вокзальная, 20), +7-931-902-2526 (ул. Коммунальная, 68/3).

Источник: Псковская Лента Новостей