«Glades» - Интернет-магазин автозапчастей рядом с домом

Жителям дальнего Завеличья теперь нет необходимости ехать за запчастями на ул. Вокзальную - магазин запчастей для иномарок ТК «Glades» работает по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, 68, «Балтийский рынок» (тел.: 8-931-902-25-26).

В магазине на ул. Коммунальной, 68 представлен широкий ассортимент автозапчастей и масел для иномарок, как в наличии, так и на заказ. В магазинах компании «Glades» найдется все: от фильтров и лампочек до деталей двигателя.

Компания «Глэдис» является официальным представителем некоторых оптовых поставщиков по Северо-Западному округу.

Интернет-магазин «Glades» - активно развивающаяся компания, которая продает оригинальные и неоригинальные автозапчасти в Пскове. «Наши преимущества - это благодарные отзывы наших клиентов. Когда труд оценивают по достоинству - это значит, что наша работа направлена в правильное русло. Число наших клиентов по всей Псковской области говорит нам, что мы на правильном пути! Наша миссия - сделать работу с нашей компанией удобной для клиентов за счет постоянного расширения ассортимента, поставок качественного товара, предоставления дополнительных возможностей и выгодных финансовых условий», - подчеркивают в компании «Глэдис».

В Интернет-магазине «Glades» можно подобрать и заказать запчасти в режиме онлайн как для автомобилей Volkswagen, Audi, Volvo, Subaru и Mitsubishi, так и для автомобилей других производителей, а также выбрать необходимые аксессуары и масла от ведущих производителей.

Автозапчасти по оптимально выгодным ценам и в кратчайшие сроки - это те составляющие, благодаря которым вы полюбите Интернет-магазин «Glades»: https://glades.ru.

На сайте - удобный поиск по коду и номеру автозапчасти. В результате поиска клиенту будут предложены автозапчасти с ценой и сроком поставки, а также аналоги искомой запчасти.

Адреса магазинов запчастей для иномарок ТК «Glades»:

Псков, ул. Вокзальная, 32, тел.: 8-921-115-01-76 или 606-602

Псков, ул. Вокзальная, 20, тел. 66-25-24

Псков, ул. Коммунальная, 68, «Балтийский рынок», тел.: 8-931-902-25-26

Интернет-магазин: https://glades.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей